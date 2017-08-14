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عبد الله رشدي لـ«السبسي»: كفاية افتراء على دين الله

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عبد الله رشدي لـ«السبسي»: كفاية افتراء على دين الله عبد الله رشدي لـ«السبسي»: كفاية افتراء على دين الله

التحرير

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كتب - كريم محجوب

انتقد الباحث الأزهري عبدالله رشدي، خطاب الرئيس التونسي الباجي السبسي، خلال احتفالية هناك بالعيد الوطني للمرأة، مبديًا رفضه لما ورد فيها من "إفتراءات دخيلة على العقيدة الإسلامية"، حسب وصفه، وعقب: "هذا دين الإسلام، اللي عاوزه ياخده كله، واللي هيألف فيه مايلزموش".

وعن إعلان دار الإفتاء التونسية، تأييدها قرارات "السبسي" في مسألة مساواة الرجل والمرأة بالميراث، ذكر رشدي، في تصريحاته لـ"التحرير"، أن هذا الكلام "باطل" وافتراء على دين الله، مكملًا: "النص القرآني واضح في قضية تقسيم الميراث، ولا يجوز لبشر على وجه الأرض أن يغير حكما أنزله الله".

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كان "السبسي" قد صرح مساء أمس الأحد بأن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها في الإرث.

كما أعلن السبسي أحقية المرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، وذكر ديوان الإفتاء التونسي في بيان له اليوم أن مقترحاته جاءت لدعم مكانة المرأة التي نادي بها ديننا الحنيف مصداقًا لقوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".

وأضاف: "لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف في الميراث، فإننا نخالف دين الله وهذا غير صحيح وهو ما أيده ديوان الإفتاء التونسي اليوم الإثنين الذي ذكر أنه لايخالف بذلك صحيح الدين الاسلامي".

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التحرير

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