البرامج المتميزة والخاصة بجامعتي القاهرة وعين شمس: استثمارات بالآلاف (إنفوجرافيك)

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

تستقبل أغلب كليات الجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي المقبل 2017-2018، الطلاب الجدد، الراغبين في الالتحاق بالبرامج المميزة والساعات المعتمدة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في بعض الكليات، وسط تساؤلات حول مدى مراعتها مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتوسعت جامعات في تقديم البرامج المميزة والساعات المعتمدة بكلياتها بتخصصات مختلفة جديدة عن التخصصات الأساسية التي تدّرس، للراغبين بالالتحاق بها.

جامعة القاهرة

تتقدم الجامعات في عدد البرامج المتميزة، حيث تملك كلية طب برنامجًا واحدًا هو "البرنامج الطبي المتكامل" بنظام النقاط المعتمدة والدراسة به باللغة الإنجليزية، وتصل رسوم هذا البرنامج إلى 75 ألف جنيه للطلاب المصريين و16 ألف دولار للطلاب الوافدين.

كما يوجد برنامج آخر بكلية طب الأسنان الدراسة به باللغة الإنجليزية ومصروفاته السنوية 51 ألفا و750 جنيهًا، وبالنسبة للطلاب الوافدين تصل المصروفات الدراسية بالنسبة لهم إلى 9 آلاف و200 دولار في السنة.

ولدى كلية الهندسة 8 برامج متميزة بالكلية هي "هندسة الطاقة الكهربائية، هندسة الإنشاءات، هندسة وإدارة وتشييد، هندسة وتكنولوجيا العمارة، هندسة البترول والبتروكيماويات، هندسة التصميم الميكانيكي، برنامج هندسة المياه والبيئة، وبرنامج الاتصالات والحاسبات"، وتبلغ رسوم هذه البرامج سنوياً 21 ألفاً و780 جنيهاً ويتم سدادها على قسطين بالإضافة إلى 3600 جنيه رسومًا إدارية للفصلين، وكذلك 3600 جنيه لدعم مكتبات ومعامل الفصلين بالإضافة إلي ثمن الكتب والرسوم الدراسية

ولدى كلية صيدلة القاهرة، برنامج "الصيدلة الإكلينيكي"، وتصل رسومه الدراسية إلى 20 ألف جنيه مقسمة على فصلين دراسيين، ويشترط عند القبول أن يكون الطالب من ضمن المقبولين فقط بكلية الصيدلة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات على أن يتم المفاضلة بينهم بعد امتحان اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.

وفي كلية الحاسبات والمعلومات يوجد 3 برامج هي: "برنامج تكنولوجيا الشبكات والإنترنت، وهندسة البرمجيات، والحوسبة المعلوماتية الحيوية" وتصل مصروفات كل برنامج إلى نحو 22 ألف جنيه.

وتملك كلية الزراعة 3 برامج هي "برنامج التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا تصنيع الغذاء، والزراعة الدولية" وتصل رسوم البرنامج الواحد 8 آلاف جنيه.

وكلية العلوم بها ثلاثة برامج هي: "علوم التقنية الحيوية، علوم البترول الجيولوجية، الكيمياء الحيوية" وتصل رسوم البرنامج إلى 14 ألف جنيه.

أما كلية التجارة فبها برنامجين الأول؛ إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة جورجيا الأمريكية وتصل مصروفاته إلى 30 ألفًا و600 جنيهًا سنوياً شاملة الكتب، والثاني شعبة العلوم الإكتوارية ويتم القبول به من الفرقة الثانية ورسومه الدراسية 8 آلاف.

والآثار لديها برنامج "ترميم الآثار" باللغة الإنجليزية وتصل الرسوم الدراسية به إلى 11 ألف جنيه تسدد علي قسطين ويشترط للالتحاق به أن يكون حاصلا علي مجموع 80٪ علي الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

أما الحقوق، فلديها برنامجين لدراسة القانون أحدهما باللغة الإنجليزية والثاني باللغة الفرنسية وتصل تكلفته لـ15 ألف جنيه.

وفي كلية التمريض، لديها برنامج لخريجي الجامعات للحصول علي درجة البكالوريوس في علوم التمريض بشرط ألا يتعدى حصوله على درجة البكالوريوس 10 سنوات ويفضل أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولي للمتقدم ويستثني من ذلك خريجو مدارس اللغات، وألا يتجاوز عمره 35 سنة عند التقدم ويصل إجمالي المصروفات الدراسية لهذا البرنامج إلى 36 ألف جنيه.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لديها برنامجين الأول شعبة اللغة الإنجليزية وتصل رسومه السنوية لـ21 ألف جنيه بواقع 600 جنيه لكل ساعة يسجل الطالب بحد أقصى 18 ساعة وحد أدنى 12 ساعة في كل فصل دراسي في الفرقة الأولى والفرقة الثانية والثالثة 350 جنيها لكل ساعة بالإضافة إلى 3 آلاف دولار للطالب الوافد لكل السنوات و1500 دولار رسوم قيد السنة الأولي فقط و150 جنيهًا رسم تسجيل امتحان و350 جنيه رسوم فتح ملف ـ

وفي كلية الإعلام يوجد شعبة اللغة الإنجليزية ورسومها تصل إلى 12 ألف جنيه وسيتم قبول المتقدمين لها ممن سيجتازون الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.

جامعة عين شمس

كلية الطب تقدم برنامج واحد هو‬ "البرنامج الموسع بنظام الوحدات المتكاملة" وتصل رسومه في الثلاث سنوات الأولى إلى 56 ألف جنيه، و54 ألفاً و500 جنيه في بقية السنوات الستة.

وفيما تملك كلية الهندسة 9 برامج هي "هندسة البناء والتشييد، هندسة المواد، الطاقة والطاقة المتجددة، هندسة نظم الاتصالات، هندسة التصنيع، برنامج تنسيق المواقع في العمارة والتخطيط العمراني، وبرنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، وبرنامج هندسة الميكاترونيات، برنامج العمارة والعمران البيئي"، وتصل رسوم هذه البرامج إلى مابين 12 ألفا و480 جنيها في الفصل الدراسي الواحد و21 ألفاً و840 جنيها بناء علي عدد الساعات التي سيأخذها الطالب حيث يتراوح عدد الساعات المعتمدة بهذه البرامح مابين 12 ساعة كحد أدني و21 ساعة كحد أقصي في الفصل الدراسي الواحد، بواقع 1040 جنيهاً للساعة المعتمدة.

ولدى كلية طب الأسنان، يوجد برنامج مميز واحد لطب الأسنان الإكلينيكي، وتصل الرسوم الدراسية به لـ40 ألف جنيه في السنة.

وبرنامج "العلوم الصيدلية والتصميم الدوائي" بكلية الصيدلة بحد أدنى 10 ساعات وحد أقصي 20 ساعة في الفصل الدراسي الواحد، بإجمالي مصروفات 30 ألف جنيه في السنة.

كما تقدم كلية الزراعة برنامجين أولهما البيوتكنولوجيا الزراعية وتصل الرسوم الدراسية فيه إلى حوالي 7 آلاف جنيه في السنة، والثاني "الزراعة العضوية وإدارة الجودة" وتصل رسومه إلى 5 آلاف جنيه.

وبرنامجان بكلية الحاسبات والمعلومات، الأول "تقنية المعلومات الحيوية"‬ وتصل رسومه الدراسية إلى حوالي 25 ألف جنيه في السنة، والثاني "هندسة البرمجيات"‬ وتصل رسومه إلى حوالي 22 ألف جنيه.

وبالنسبة لكلية العلوم يوجد برنامج واحد، هو "جيوفيزياء البترول"‬ وتصل رسومه إلى 16 ألف جنيه بواقع 385 جنيها في الساعة المعتمدة وعدد الساعات المقررة له في الفصل الدراسي الواحد هي 17 ساعة كحد أدني و21ساعة كحد أقصي.

وفي كلية الألسن يوجد بها ثلاثة برامج "اللغات التطبيقية والترجمة التحريرية والفورية والآداب لقسم اللغة الفرنسي،‬ الترجمة التحريرية والفورية والآداب لقسم اللغة الإنجليزية، الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية"،‬ وتصل إجمالي رسوم كل برنامج منها إلى 14 ألفاً و366 جنيه.