وزير التنمية المحلية يفتتح عددًا من المشروعات بالفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

افتتح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عددًا من المشروعات الخدمية، خلال زيارته اليوم محافظة الفيوم، وذلك رفقة المحافظ الدكتور جمال ساميز

حضر الافتتاح اللواء ممتاز فهمى سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد رياض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والدكتور أحمد مجاهد مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون الثقافية.

وشملت المشروعات التي افتتحها الوزير أعمال إحلال وتجديد وتطوير مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، والبالغ عدد فصولها 50، إلى جانب 3 معامل حاسب آلي و3 معامل علوم مطورة، كما تم تزويد المدرسة بالسبورات الذكية وأجهزة الكمبيوتر والداتا شو ووسائل التهوية ضمن أعمال التطوير، إلى جانب رفع كفاءة جميع السلالم والدهانات وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء ملعب كرة قدم خماسي بالأضواء الكاشفة، وملعب كرة سلة حديث.

افتتح الوزير أيضًا أعمال تطوير ميدان السواقي؛ أكبر ميادين الفيوم، وذلك بعد تجديده وتحويله إلى مزار سياحي وترفيهى، وإضافة عددًا من بازرات المنتجات الحرفية إليه، والتي سبق افتتاحها خلال احتفالات عيد الفيوم القومي في 15 مارس الماضي.

شملت جولة الوزير أيضًا افتتاح مشروع تشغيل سيارات "مينى باص" الجديدة سعة 26 مقعدًا، والتي تم تزويد المحافظة بها لتعمل تحت اسم "الأتوبيس الذكي"، وهي مكيفة الهواء ومجهزة بشاشات عرض وخدمة إنترنت مجاني (Wi-Fi)، وكذلك شاشة إلكترونية خارجية تظهر عليها أسماء المحطات، ومدونًا داخل الأتوبيس أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمقترحات، بتعريفة قدرها 2,5 جنيه للفرد.

كما تفقد الوزير المدينة الرياضية بمنطقة دمو، وافتتح الصالة المغطاة وحمام السباحة الأوليمبي والملاعب الجديدة بها، كما افتتح معرضًا للرسم والفنون التشكيلية من إبداعات شباب مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز سنورس، على مساحة 10 آلاف متر مربع، والتي تضم 22 فصلاً تعليميًا أساسيًا.

كما تفقد فندق بيوم، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بحيرة قارون بقرية شكشوك، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.​