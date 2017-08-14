مصراوي Masrawy

تركيا: اعتقال المئات بينهم 152 من مستخدمي مواقع التواصل في أسبوع 06:52 م الإثنين 14 أغسطس 2017

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

اسطنبول - (د ب أ)قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت 480 شخصا، من بينهم 152 من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي في إطار تحقيقات بشأن الإرهاب.ووجهت اتهامات إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بـ "القيام بالدعاية الارهابية" و"إهانة رجال الدولة" و"التحريض على الكراهية".واعتقلت السلطات أشخاصا للاشتباه في صلتهم بعدد من الجماعات المحظورة، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، وتنظيم الدولة الإسلامية، وأتباع فتح الله جولن، وهو رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة.وتخضع تركيا لحالة طوارئ واسعة النطاق منذ انقلاب فاشل قام به فصيل في الجيش يوم 15 يونيو من العام الماضي. ويحمل الرئيس رجب طيب اردوغان جولن المسؤولية عن الانقلاب.وفي حملات مداهمة منفصلة اليوم الاثنين، اعتقلت السلطات التركية 26 من عناصر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، حسبما قال الحزب في بيان.وقال مسؤولون من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن من بين المعتقلين قادة للحزب في ولايات تركية. وجرت مداهمات الشرطة في ولايات اسطنبول وأنقرة وتيكيرداغ (شمال غرب) وشانلي أورفا (جنوب شرق).وذكر الحزب أن جميع أعضائه الموقوفين يواجهون تهمة الارتباط بجماعات إرهابية. ووفقا لبيانات الحزب، فإنه تم توقيف 150 من أعضائه في عمليات منفصلة منذ الجمعة الماضية.تجدر الإشارة إلى أن 11 من نواب الحزب، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، معتقلون رسميا، ومن بينهم زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش.ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن لائحة اتهام دميرطاش، فإنه متهم بـ"الدعاية لمنظمة إرهابية" في خطاباته.تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من أعضاء الحزب معتقلون للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.وقد احتفل الرئيس التركي اليوم بالذكرى السادسة عشر لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وتمهيد الطريق له لتولي السلطة، مع التأكيد في العديد من الخطابات مؤخرا على أنه يهدف إلى تحقيق انتصار حاسم في انتخابات عام 2019 .واعتقل اردوغان نحو 50 ألف شخص بزعم أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، ويقوم بحملة تطهير بين موظفي الدولة والجيش.

إعلان

الأخبار المتعلقة

مقتل مدنيين اثنين في هجوم لحزب العمال الكردستاني بجنوب شرق تركيا

تركيا تؤكد مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر في هجوم بوركينا فاسو

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير الدفاع الروسي: تحرير دير الزور يعني الكثير بشأن النجاح في محاربة

إعلان

إعلان