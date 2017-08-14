داخلية حماس تحث مصر على فتح معبر رفح مع غزة

غزة - (د ب أ):

حثت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، السلطات المصرية على فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لسفر العالقين منه وإليه، بعد فتحه استثنائيا لبدء سفر فوج الحجاج.

وقال بيان صادر عن هيئة الحدود والمعابر في الوزارة، إنها "تأمل من الجانب المصري فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، لمغادرة آلاف المرضى والحالات الإنسانية المسجلين لديها، ووصول العالقين الذين تقطعت بهم السبل في الجانب المصري".

وبحسب البيان غادر اليوم الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي فتحته السلطات المصرية خصيصًا لهذا الغرض.

وذكر البيان أن 18 حافلة تقل 789 حاجاً وحاجة غادرت، عبر معبر رفح، في اليوم الأول من عمل المعبر لسفر الحجاج، والذي من المقرر أن يستمر على مدار أربعة أيام لسفر باقي الحجاج البالغ إجمالي عددهم 2500 شخص.

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح، آخر مرة في كلا الاتجاهين، في 6 مارس الماضي لمدة ثلاثة أيام متتالية، بينما جرى فتحه في 6 مايو الماضي استثنائيا لمدة 3 أيام أخرى لعودة العالقين العائدين إلى قطاع غزة فقط.

ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي ويشهد أزمة في عمله منذ منتصف عام 2013.

وأعلن مسؤولون في حماس مؤخرا أن القاهرة وعدت باتخاذ سلسلة إجراءات، لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ منتصف عام 2007 وتشغيل معبر رفح البري بشكل منتظم.