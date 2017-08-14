مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقًا بالكهرباء

المنيا - ريمون الراوي:

لقي صاحب أحد مزارع الدواجن بالمنيا مصرعه، اليوم الاثنين، بصعق كهربائي.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع "عماد ف. ا." ٥٠ سنة، بسبب ادعاء صعق كهربي، أدى للوفاة.

وانتقل لموقع الحادث، الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وتبين حدوث الوفاة نتيجة صعق كهربي بمزرعة دواجن، بقرية كدوان جنوب مدينة المنيا.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة بندر ومركز المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش الصحة، أن الصعق الكهربي، أدى إلى صدمة كهربية وفشل حاد بعضلة القلب، مع وجود آثار قرح حرق جاف بالبطن من جراء الصعق الكهربي مع نزيف واحتقان بجفون وملتحمة العينين، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

جرى إيداع الجثة تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.