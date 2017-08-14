ثابت: ترشيح نائبة بالنيابة الإدارية لعضوية «هيئة الانتخابات» إنجاز للمرأة

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أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بترشيح المستشارة نادية الشهاوى، ضمن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تعتبر أول هيئة مستقلة تشكل فى مصر تدير الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية.

وأوضحت أن ترشيح إحدى نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر والتى ستدير كافة أنواع الانتخابات العامة والاستفتاءات بمصر تمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال دعم الديقراطية، وستضع مصر كتفا بكتف مع أعرق النظم الديمقراطية بالعالم، وترفع من تصنيفها الدولى فى مجال التنافسية الدولية فى هذا الشأن.

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وتابعت: «هذا إنجاز كبير للمرأة المصرية، وانتصار جديد للتاء المربوطة، وترجمة حقيقية لدعوة رئيس الجمهورية باعتبار عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية، فهنيئا للمرأة المصرية، ولكل كيان يدعم مسيرتها وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة».