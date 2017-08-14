الداخلية: مقتل اثنين من كوادر حركة "حسم" بينهما طالب بكلية الطب في القليوبية

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل اثنين من كوادر حركة "حسم" الإرهابية " في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية وذلك فى إطار إستمرارية الوزارة فى تنفيذ خطتها بمجال ملاحقة كوادر التطرف بمختلف فصائلها ومن بينها الكيانات المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية ( حركة حسم ) لاسيما المتورطين فى تنفيذ العمليات العدائية التى تتسم بالعنف والشراسة .

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء استكمالا لإجراءات تتبع باقى كوادر حركة حسم الإرهابية المتورطة فى حادث إستشهاد ضابط الأمن الوطنى النقيب الشهيد/إبراهيم العزازى بتاريخ 7/7/ 2017 والتى أسفرت عن مصرع الإرهابيين ( محمد عبد الفتاح دسوقى حسن مكى ، محمد حسن محمد محمد مفتاح ) صباح يوم 13 أمس الأحد؛ فقد أكدت المعلومات قيام هؤلاء بتغيير محل إقامتهم هروباً من الملاحقة الأمنية وإتخاذهم من إحدى المزارع بمنطقة أرض التين / دائرة مركز الخانكة مكاناً للإختباء به .

وتابع البيان :" أضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد المزرعة المشار إليها ثم إستهدافها فجر اليوم ( فى الإطار القانونى) وحال إقتراب القوات منها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفعها إلى التعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع كلٍ من الإرهابى الإخوانى/عبد المنعم شحات عبد المنعم محمد " مواليد 10/11/1984 – حاصل على بكالوريوس نظم معلومات – يقيم قرية سندوة مركز الخانكة/محافظة القليوبية " والإرهابى الإخوانى / عمر علاء الدين عبد الرازق الحسينى جبر " مواليد 3/8/1994 - طالب بكلية الطب – يقيم البولاقى / مركز الخانكة محافظة القليوبية" .

وعثرت قوات الأمن بالمزرعة المشار إليها على بندقية آلية وفرد خرطوش محلى الصنع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .. وإخطار نيابة أمن الدولة العليا التى إنتقلت لمعاينة الوكر وباشرت تحقيقاتها .