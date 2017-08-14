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ممثلو «الداخلية» و«الخارجية»: لدينا غرف عمليات 24 ساعة ومرافقون للحجاج

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ممثلو «الداخلية» و«الخارجية»: لدينا غرف عمليات 24 ساعة ومرافقون للحجاج ممثلو «الداخلية» و«الخارجية»: لدينا غرف عمليات 24 ساعة ومرافقون للحجاج

التحرير

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قال السفير خالد رزق مندوب وزارة الخارجية، إن الوزارة لديها غرفة عمليات تعمل ٢٤ ساعة، لمتابعة بعثة الحج المصرية، وتم تدعيم القنصلية في بعدد إضافي من الموظفين لتقديم أي خدمات للحجيج.

وأضاف خلال كلمته اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، إن «نحن مجودون في ظهر الحجيج، لمواجهة أي مشكلة تحدث»، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تسعى لتقديم الدعم والعون، من خلال التواصل مع كافة جهات الدولة»، موضحا أن القطاع القنصلي بالوزارة حريص على تأمين جميع الحجاج المصريين.

وقال اللواء حسام طلعت ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة استعدت لترتيبات موسم الحج سواء في السعودية أو ، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات ممثلة من كافة القطاعات المعنية، بمقر مجلس الوزراء تعمل ٢٤ ساعة.

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وأوضح أنه «لدينا استعدادات منذ العام الماضي، حيث تعاقدنا مع فنادق فاخرة، وواجهنا صعوبات بسبب توسعات الحرم، وابتعاد الفنادق عن الحرم، وواجهنا ذلك بوسائل نقل الحجيج».

وأشار إلى أن عدد أفراد «الداخلية» بالبعثة، نحو ٧٥٠ موظفا، على مستوى منضبط، لمد العون للجميع سواء من بعثتي «التضامن» أو «السياحة»، مضيفا أن «لدينا ٣٦ عيادة طبية بكافة الفنادق، لمتابعة الحالات المرضية، وننسق مع وزارة الأوقاف، كما وضعنا سيناريوهات لحدوث أي أزمات، فكل أزمة لها سيناريو تحرك، للاستعانة بها وقت حدوثها». 

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التحرير

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