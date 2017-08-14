القبض على 4 بحيازتهم أسلحة وطلقات نارية في حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت الأجهزة الأمنية بقنا بقيادة اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، حملة أمنية موسعة بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لضبط الشارع القنائي بمراكزه التسعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية في الحملة "عبدالله شعبان محمد حسين"، 21 عامًا، عامل، مقيم بأبو حزام، مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية آلية، و"سالم محمد أحمد حسن"، 36 عامًا، عامل، مقيم أبوحزام مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية آلية، و"عيد يوسف عمر أحمد"، 53 عامًا، مزارع، ومقيم بئر عنبر مركز قفط وبحيازته طبنجة و3 طلقات، و"حمدي أحمد عبدالفضيل أحمد"، 33 عامًا، ومقيم الشعراني مركز قوص وبحيازته 2 بندقية خرطوش.

وفي مجال مكافحة المخدرات تمكنت الحملة من القبض على "علاء محمد حسن هنداوي" 42 عامًا، موظف بالري، ومقيم بقرية حمرادوم مركز نجع حمادي، وبحيازته لفافة كبيرة من نبات البانجو، وزنت كيلو جرام، و"خالد أيمن عبدالحميد" 18 عامًا، عامل، ومقيم منطقة الشئون وبحيازته قطعة من مخدر الحشيش، وزنت حوالي 25 جرامًا، و"محمد محمود حميد"، وشهرته "محمد شنب"، 59 عامًا، ومقيم بالعيايشة مركز قوص وبحيازته كمية من نبات البانجو.

وفي مجال تنفيذ الأحكام نجحت الحملة في ضبط 13 هاربًا من أحكام قضائية نافذة بإجمالي 280 حكمًا متنوعًا وبمجال المرافق جرى ضبط 191 مخالفة متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالأحراز والمضبوطات والمخالفات وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.