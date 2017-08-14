انضمام 20 فصيلاً عسكرياً للجبهة الجنوبية في سوريا

حلب - (د ب أ):

أعلنت الجبهة الجنوبية لتحرير سوريا اليوم الاثنين، عن انضمام 20 فصيلاً عسكرياً إليها ، البعض منهم من مناطق جنوب سورية .

وقالت الجبهة ، في بيان لها إن ثمانية فصائل من محافظة عسكرية من محافظة درعا انضمت الى الجبهة من ابرزهم لواء شهداء الصنمين، ولواء شهداء كفرشمس، ولواء درع الثورة .

وأشارت إلى انضمام سبعة فصائل من محافظة القنيطرة من أبرزهم ، لواء مغاوير الجولان، ولواء أحرار اليرموك، ولواء العمرين الإسلامي، ولواء الثالث مشاة.

وأضافت أنه للمرة الأولى أعلنت ثلاثة فصائل من خارج الجنوب السوري انضمامها للجبهة الجنوبية لتحرير سوريا، فمن حماة انضم لواء البتار، ومغاوير الطار، ومن البادية السورية لواء شهداء البادية ومن إدلب جند الشام ومن دير الزور "شهداء الفرات".

وتشكلت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا في الجنوب السوري من تجمع عدة فصائل بعضها كان مستقلا، وفصائل أعلنت انشقاقها عن الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الحر.