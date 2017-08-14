أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انضمام 20 فصيلاً عسكرياً للجبهة الجنوبية في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انضمام 20 فصيلاً عسكرياً للجبهة الجنوبية في سوريا

02:54 م الإثنين 14 أغسطس 2017

انضمام 20 فصيلاً عسكرياً للجبهة الجنوبية في سوريا

الجبهة الجنوبية

حلب - (د ب أ):

أعلنت الجبهة الجنوبية لتحرير سوريا اليوم الاثنين، عن انضمام 20 فصيلاً عسكرياً إليها ، البعض منهم من مناطق جنوب سورية .

وقالت الجبهة ، في بيان لها إن ثمانية فصائل من محافظة عسكرية من محافظة درعا انضمت الى الجبهة من ابرزهم لواء شهداء الصنمين، ولواء شهداء كفرشمس، ولواء درع الثورة .

وأشارت إلى انضمام سبعة فصائل من محافظة القنيطرة من أبرزهم ، لواء مغاوير الجولان، ولواء أحرار اليرموك، ولواء العمرين الإسلامي، ولواء الثالث مشاة.

وأضافت أنه للمرة الأولى أعلنت ثلاثة فصائل من خارج الجنوب السوري انضمامها للجبهة الجنوبية لتحرير سوريا، فمن حماة انضم لواء البتار، ومغاوير الطار، ومن البادية السورية لواء شهداء البادية ومن إدلب جند الشام ومن دير الزور "شهداء الفرات".

وتشكلت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا في الجنوب السوري من تجمع عدة فصائل بعضها كان مستقلا، وفصائل أعلنت انشقاقها عن الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الحر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صورة وخبر: سوريا.. وطن يحترق

    أخبار

  • تجمعات لماكرون ولوبن وسط مسيرات لعيد العمال ترفض الاثنين

    أخبار

  • هولاند يريد "تجنب فوز الشعبوية" برئاسية فرنسا

    أخبار

  • للمرة الأولى في فرنسا.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة

    أخبار

إعلان

f2b1dfbbb1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة