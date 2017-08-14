الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين يتضورون جوعا في الكونغو

جوهانسبرج - (د ب أ):

أفادت وكالتان أمميتان اليوم الاثنين بأن نحو 7.7 مليون شخص يتضورون جوعا في الكونغو، بارتفاع بـ30% عن العام الماضي.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، فإنه خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2017، ارتفع عدد الأشخاص الذين بلغت حالة انعدام الأمن الغذائي لديهم مستويات ما قبل المجاعة، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة من 9ر5 مليون شخص إلى 7.7 مليون.

وأشارت الوكالتان إلى أن انعدام الأمن الغذائي يتركز بصورة أكبر في مناطق وسط وشرق البلاد، حيث يدور قتال واسع النطاق بين الجماعات المسلحة.

ووفقا لبيان صادر عنهما، فإن نحو 7ر3 مليون شخص، من إجمالي 82 مليون شخص هم عدد سكان البلاد، قد نزحوا عن ديارهم.

ويعاني واحد من كل عشرة في المناطق الريفية من الجوع الشديد، ويؤثر سوء التغذية المزمن على 43% من الأطفال تحت سن الخامسة.

وأضاف البيان أن تدفق اللاجئين بصورة مطردة من الدول المجاورة، وانتشار بعض الحشرات يضع المزيد من الضغوط على الموارد.