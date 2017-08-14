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نائب يصرخ أمام وزير النقل: «السكة الحديد محتاجة 120 مليارًا وإلا الناس حتموت كل يوم»

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نائب يصرخ أمام وزير النقل: «السكة الحديد محتاجة 120 مليارًا وإلا الناس حتموت كل يوم» نائب يصرخ أمام وزير النقل: «السكة الحديد محتاجة 120 مليارًا وإلا الناس حتموت كل يوم»

التحرير

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شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم -في حضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بالاسكندرية- مقاطعة النائب محمد بدوي دسوقي، لكلام الوزير. 

وصرخ بدوي، قائلا:«نحمّل الحكومات السابقة كل اللي حصل ومحلوش المشاكل، السكة الحديد عايزة 120 مليار دولار وإلا الناس حتموت كل يوم»، وحاول النواب تهدئته، إلا أن بدوي انفعل قائلا: «الموضوع تخطي وزير النقل، وشريف إسماعيل رئيس ، الموضوع لن يحل إلا بتدخل من فوق، رأس السلطة التنفيذية».

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وكانت الإسكندرية قد شهدت حادث تصادم قطارين يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.    

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التحرير

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