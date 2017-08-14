التنسيق: 82 ألف سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بالوزارة، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات التحاقهم بالجامعات والمعاهد خلال المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال مكاتب التنسيق بالجامعات، بلغ 82 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وأضاف "عطا"، في تصريح لـ"مصراوي، الإثنين، إلى أن الموقع الإلكتروني سيلغق أبوابه اليوم في تمام الساعة السابعة مساءٍ، على أن يتم فتح الباب مرة أخرى عقب إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وأشار رئيس قطاع التعليم، إلى أنه سيتم تأجيل الإعلان عن نتائج ترشيحات المرحلة الثالثة حتى انتهاء الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني في الثانوية العامة، من تسجيل رغباتهم أيضًا، على أن تعلن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة عقب ذلك.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 58 ألف و745 طالب بالشعبة العملية، و28 ألف و899 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالي 87 ألف و644 طالب، إضافةً إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.

وفتح مكتب التنسيق، صباح أول أمس السبت، باب التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، بحدٍ أدنى للشعبتين العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%، إضافةً إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.