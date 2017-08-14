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سائق لودر يدهس شابا أثناء نومه بأكتوبر.. والمتهم: "مكنش قصدي"

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مصراوي Masrawy

سائق لودر يدهس شابا أثناء نومه بأكتوبر.. والمتهم: "مكنش قصدي"

02:24 م الإثنين 14 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:
شهد مقر شركة "سمكو" للإنشاء بأكتوبر، عملية دهس قام بيها سائق لودر لعامل أثناء استغراقه في النوم.

تلقى العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث وسط أكتوبر، إخطاراً من مستشفى الهرم بوصول إسلام محمد حسين 20 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وكسور متفرقة بالجسم.

تحريات المقدم فوزي عامر، وكيل فرقة مباحث وسط أكتوبر، أشارت إلى أنه أثناء سير أحمد محمد 61 سنة، سائق لودر بنفس الشركة، باللودر بقطعة أرض فضاء داخل الشركة، دهس المتوفى أثناء استغراقه في النوم، مما ادى غلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن الرائد أحمد السويركي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط السائق الذي اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أخلت سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

 

 

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