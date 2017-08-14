مران الأهلي| 3 لاعبين راحة.. ومروان وسعد ونيدفيد يواصلون التأهيل

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أدى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مروان محسن وسعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، تدريبات تأهيلية، تحت قيادة طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الإثنين.

بينما يواصل مروان محسن، مهاجم الفريق تدريباته المنفردة، وفقا للبرنامج المخصص له من قبل الطبيب الألماني الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.

ومن المنتظر انتظام الثنائي سعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة نهائي كأس مصر، والتي يواجه فيها الأهلي فريق المصري البورسعيدي، والمحدد لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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ويعاني سعد الدين سمير، من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني نيدفيد من إجهاد في العضلة الخلفية، ويغيب الثنائي عن نهائي كأس مصر غدًا أمام المصري لهذا السبب.

من جانبه، منح حسام البدري، المدير الفني للفريق، الثلاثي حسين السيد، وعمرو بركات وعمر رضوان، راحة سلبية من مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة المصري، على أن يستأنف الثلاثي تدريباتهم في العاشرة صباح غد الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.