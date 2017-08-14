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بالصور.. تدشين مبادرة "آفاق التنمية" في الفيوم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تدشين مبادرة "آفاق التنمية" في الفيوم

02:09 م الإثنين 14 أغسطس 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

دشن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، مشروع مبادرة "آفاق التنمية" بالمحافظة، للارتقاء بمنظومة العمل وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وحضر فعاليات التدشين اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق، ورئيس فريق عمل المشروع، وياسين الزغبي أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كرمه رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة الفيوم في الاستفادة من الدراسات وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تمنح فرصة عظيمة للمحافظة للدخول في آفاق تنمية حقيقية لسنوات قادمة, مضيفًا أن المحافظة تشهد انخفاضًا في معدل المواليد والوفيات ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا للتنمية على أرض المحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك ضرورة لتبني فكرة التنمية للمعلومات من خلال مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه يوجد على أرض محافظة الفيوم منطقة صناعية واعدة بمنطقة كوم أوشيم يعمل بها أكثر من 20 ألف شخص، وطالب الوزير بزيادة مجالات التعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الفيوم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة الفيوم من أجل خدمة المستثمرين والبحث عن حلول إيجابية لمختلف المشكلات العالقة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

وفي نهاية اللقاء، عرض رئيس فريق عمل "مبادرة آفاق التنمية" ملامح المشروع من خلال عرض بالداتا شو الذي تضمن موجزًا عن كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمشروع، كما تم فتح مجال للحوار بين المشاركين في إعداد المشروع والقيادات التنفيذية والطلاب، واستعرض الطالب ياسين الزغبي تجربته في تجميع شكاوى المواطنين والطلاب وعرضها على رئيس الجمهورية.

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