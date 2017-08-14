صيادلة القليوبية تختتم المرحلة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة أمل فتحي، الأمين العام المساعد بنقابة صيادلة القليوبية، ورئيس لجنة الشباب بالنقابة، الانتهاء من المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي أعدته نقابة صيادلة القليوبية لكل من حديثي التخرج من صيادلة القليوبية، وكذلك طلبة كليات الصيدلة.

وقالت "فتحي"، في تصريحات صحيفة اليوم، إن البرنامج التدريبي بدأ بكورس تأهيل الصيادلة حديثي التخرج وطلبة الصيدلة، بمشاركة أكثر من 170 صيدليًا حديث التخرج وطلبة من كليات الصيدلة.

وأشارت الأمين العام المساعد، إلى أن المرحلة الثانية عبارة عن تدريب عن الدعاية الطبية بشركة ايبيكو، والمرحلة الثالثة تدريب على الصناعة، وذلك بالتنسيق مع شركة جلوبال نابي، لافتة إلى أنه جرى اختيار مجموعة من طلبة كلية صيدلة القليوبية، للحصول على تدريب بمصنع شركة جلوبال نابي خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الطلبة وحديثي التخرج، ما يحسن من الأداء الصيدلي والمهني في المستقبل.