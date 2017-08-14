الصفقات الجديدة تتألق في الجولة الأولى من «البريميرليج»

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نجحت الصفقات الجديدة في الدوري الإنجليزي في الظهور بمستوى مميز في الأسبوع الأول من موسم 2017- 2018، وذلك باستثناء لاعب واحد فقط هو خافيير هيرنانديز، مهاجم وست هام، الذي تعرض مع فريقه لخسارة قاسية أمس أمام مانشستر يونايتد، استقرت على رباعية نظيفة.

وكانت البداية من المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت المنتقل حديثًا من ليون، والذي نجح في ظهوره الرسمي الأول مع آرسنال في تسجيل هدف التقدم لفريقه على ليستر سيتي، على ملعب الإمارات بعد 94 ثانية فقط من بداية المباراة، والتي انتهت بفوز المدفعجية الصعب على الثعالب بنتيجة 4-3.

كما نجح محمد صلاح، بعد انتقاله من روما في تقديم مستوى مميز في ظهوره الأول مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن تحصل على ركلة جزاء سجل منها روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز في شباك واتفورد، بينما تكفل صلاح بتسجيل الهدف الثالث.

وبدوره كان ألفارو موراتا، على الموعد بعد انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من ريال مدريد، فعلى الرغم من تعرض البلوز لهزيمة مفاجأة أمام بيرنلي على ملعبهم ستامفورد بريدج، في مستهل مشوارهم للدفاع عن لقبهم، وبدأ المهاجم الإسباني المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني ليسجل الهدف الأول من رأسية متقنة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله في الفريق ديفيد لويز.

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كما تمكن قائد مانشستر يونايتد السابق، والهداف التاريخي للشياطين الحمر واين روني، في الظهور بقوة في مباراته الأولى مع إيفرتون بعد 13 عامًا، وذلك بعد أن قاد الفريق للتغلب على ستوك سيتي بهدف نظيف تكفل هو بتسجيله، ليبدأ التوفيز بقوة مشوار البريميرليج.

وأخيرًا كان مدافع الأهلي السابق أحمد حجازي، في الموعد في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن قاد فريق وست بروميتش للتغلب على بورنموث بهدف نظيف من رأسية متقنة، لتكون ثمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي هي الغزارة التهديفية والظهور الأول القوي للصفقات الجديدة.