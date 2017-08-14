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غدا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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غدا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 غدا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقلّ الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى 
القاهرة 27 34
الإسكندرية 27 31
مطروح 25 31
بورسعيد 27 31
دمياط 26 31
بلطيم 26 32
الإسماعيلية 25 35
السويس 26 35
العريش 23 33
نخل 20 35
طابا 22 36
الطور 27 35
مرسى علم 29 38
الغردقة 30 38
شرم الشيخ 31 39
رفح 22 32
كاترين 21 33
سيوة 26 35
المنيا 26 36
الفيوم 26 36
رأس سدر 28 36
أبو سمبل 30 42
وسط الدلتا 27 34
أسيوط 25 36
سوهاج 28 38
الأقصر 29 42
أسوان 30 43
شلاتين 30 40
حلايب 31 39
الوادي الجديد 28 41
قنا 29 40 
نويبع 29 37
السلوم 23 31

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