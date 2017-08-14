600 جنيه مكافأة تحفيزية للعاملين بجامعة القاهرة

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الإثنين، على صرف مكافأة تحفيزية للعاملين بكليات وإدارات الجامعة بواقع 600 جنيه.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن المكافأة تأتي لتحفيز العاملين في بذل مزيد من الجهود لصالح العملية التعليمية والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2017-2018

كان "الخشت" تسلم منصبه رئيسًا للجامعة في بداية الشهر الجاري، خلفًا للدكتور جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق.

وفي مايو الماضي، وافق نصار، على صرف مكافأة للعاملين بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة بواقع 500 جنيه، على أن يكون الصرف للعاملين بكليات ومعاهد الجامعة وإدارة الجامعة تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهود لصالح العملية التعليمية.