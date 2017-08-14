خطوة بخطوة.. تجربة التقديم الإلكتروني لـ"الإسكان الاجتماعي" (صور)

كتبت- ندى الخولي:

فتحت مكاتب البريد في مصر، أبوابها لبيع كراسات شروط الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي في 22 مدينة جديدة (3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2) بنظام التمليك.

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التقديم سيكون لأول مرة إلكترونيًا لاختصار الوقت وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دوريًا، حيث أن جميع المستندات يتم إدخالها بواسطة الحاجز على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg، وذلك بموجب الرقم "الكودي" الخاص بالحاجز الذي يتم إرساله على رقم التليفون المحمول الخاص به عند إنشاء حسابه على الموقع.

"مصراوي" خاص تجربة التقديم الإلكتروني على موقع صندوق التمويل العقاري.

البداية كانت من أعلى يسار موقع صندوق التمويل الاجتماعي، عند خانة "التسجيل"، التي تقود لصفحة "استمارة تسجيل"، بها بيانات: الاسم طبقًا للرقم القومي، ورقم البطاقة الشخصية ورقم التلفون المحمول، وكلمة المرور وتأكيدها، والنوع والحالة الاجتماعية، وإقرار بقراءة الشروط والأحكام.

وبعد الضغط على زر "تسجيل"، وصلت رسالة على رقم المحمول الذي تم التسجيل به، بـ"كود" لإدخاله في الصفحة التالية التي تستلزم كتابته قبل الانتقال للصفحة التالية.

ثم فُتحت صفحة جديدة مكتوب فيها: "تم إنشاء حسابكم بنجاح؛ يرحى استخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكم للدخول إلى الحساب". وأعلى الصفحة كُتبت عبارة "لمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بخدمة العملاء".

وبالاتصال بأرقام خدمة العملاء المسجلة على الموقع "5777- 1188- 09007117"، كانت الرسالة الأولى: أن المكالة مسجلة وسعر الدقيقة جنيه واحد.

ثم بالانتقال في الخيارات، والضغط على رقم "2" للاستفسارات، سألت الموظفة عن المدينة المطلوب التسجيل فيها، بعد التأكد من المعلومات التي تم التسجيل بها في الحاسب على الموقع، وهي الاسم الثلاثي والرقم القومي.

وأكدت الموظفة، أن التسجيل متاح حاليًا، لكن التقديم يبدأ اعتبارًا من 20 أغسطس الجاري، حيث سيتم رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة من خلال حسابات المواطنين على الموقع.

وقالت "سيتم رفع جميع الأوراق اللازمة للتقديم من صورة الرقم القومي وشهادات الميلاد واستبيان الحالة الاجتماعية ومفردات المرتب وجميع الأوراق المطلوبة على الحساب الخاص بالمواطن، على أن يتوجه لفرع بنك التعمير والإسكان لسداد قسط التقديم 11 ألف جنيه".