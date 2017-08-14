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37 مليون جنيه تكلفة مشروعات تنموية وخدمية بالقوصية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

37 مليون جنيه تكلفة مشروعات تنموية وخدمية بالقوصية في أسيوط

01:02 م الإثنين 14 أغسطس 2017

37 مليون جنيه تكلفة مشروعات تنموية وخدمية بالقوصية في أسيوط

هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط،

أسيوط - أسامة صديق:

قالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من إنشاء عدة مشروعات خلال الـ 6 أشهر الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 37 مليون جنيه.

وأشارت إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بمنطقة نزالي جانوب بطول 40م بتكلفة 3 ملايين جنيه، والبدء في إنشاء نقطة إطفاء بالمنشأة الكبرى بتكلفة 253 ألف جنيه، لافتة إلى أنه جار استكمال المجزر الآلي بالظهير الصحراوي تجاه قرية مير بتكلفة 20 مليون جنيه، ضمن خطة 2017/2018م؛ وكذلك توريد معدات إنارة بتكلفة 500 ألف جنية وتركيب محول كهرباء 500 ك.أ.م بتكلفة 280 ألف جنيه.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه جرى تطوير مبنى الوحدة المحلية القديم بمدينة القوصية بمبلغ 350 ألف جنيه، وتطوير مدخل مدينة القوصية بمبلغ مليون جنيه، وإنشاء مجمع مواقف القوصية الجديد بمبلغ 1.2 مليون جنيه، والبدء في إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعرب الشيخ عون الله بمبلغ 4.5 مليون جنيه، وأخرى بالقوصية بمبلغ 4.5 مليون جنيه.

كما جرى البدء في إنشاء جناح توسعي بمدرسة فوزي أبو سيف بمبلغ 2 مليون جنيه، وآخر بمدرسة الإعدادية الحديثة بمبلغ 2 مليون جنيه أيضًا، ومدرسة تعليم أساسي بقرية كروت بمبلغ 4 ملايين جنيه.

من جهته، أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على ضرورة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة، وتسهيل جميع الإجراءات لسرعة الانتهاء منها دون تأخير، وفقًا للبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة لها، مشددًا على رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة للمشروعات وإرسال تقارير دورية عن نِسَب التنفيذ بها.

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