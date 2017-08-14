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«تويوتا» تبتكر تقنية «التحدث مع السماء» في سياراتها

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«تويوتا» تبتكر تقنية «التحدث مع السماء» في سياراتها «تويوتا» تبتكر تقنية «التحدث مع السماء» في سياراتها

التحرير

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تعكف شركة "تويوتا" اليابانية، على بناء نظام تقني جديد يسمح لسياراتها المستقبلية بالتحدث مع السحاب، والحصول على معلوماتها وبياناتها الخاصة بالسيارات عبر الشبكات المتصلة.

وبحسب موقع "ذا ريجيستر" البريطاني، فإن الشركة اليابانية تنوي بشكل رئيسي البحث عن بدائل تقنية للتواصل عبر الأقمار الصناعية بين السيارات، وإتاحة الفرصة للاتصال غير المباشر بينها.

وتساعد "تويوتا" في تلك الأهداف شركتي "إريكسون" و"إنتيل"، وهي مؤسسات تجمعها بهم العديد من الأهداف مثل تطوير تقنيات القيادة الآلية بشكل سريع.

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