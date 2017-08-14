تماثل 13 طالبًا عسكريًا للشفاء جراء حادث قطاري الإسكندرية

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أكدت مصادر طبية تماثل 13 طالبًا عسكريًا للشفاء من مصابي حادث "قطاري خورشيد" الذى وقع يوم الجمعة الماضي، وراح ضحيته 41 شخصا، و167 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة.

حصلت "التحرير" على أسماء الطلاب العسكرين الذي أصيبوا بالحادث وهم: أحمد جمال عبد القادر، محمد السيد أمين، أسامة أحمد غنيم، أحمد محمد عثمان، محمود محمد معوض، محمود إبراهيم عبد العزيز، إبراهيم محمد إبراهيم، شعبان أسامة محمد، بهجت عطية عبد الحميد، محمد خالد ناجي، صبري السيد محمد، أحمد طاهر منصور، ومحمد عبد الله ذكي.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن ٤٢ حالة فقط من مصابي حادث قطاري خورشيد يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات، لافتا بأنه تم استخراج تصريح الدفن لـ ٣٩ متوفيا، وجثتين مجهولتين بمشرحة كوم الدكة.

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من جانبها، واصلت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في الحادث، وأمرت باستدعاء 10 من مسؤولي هيئة السكة الحديد؛ لسماع أقوالهم بشأن الأسباب التي أدت إلى تصادم القطارين.

كانت النيابة الكلية، برئاسة المستشار وليد البحيري، قررت حبس سائقي القطارين ومساعديهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بعض ملاحظي القطارين وموظفي المحطات القريبة من الحادث.