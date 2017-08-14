أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تماثل 13 طالبًا عسكريًا للشفاء جراء حادث قطاري الإسكندرية

Google+ Print
تماثل 13 طالبًا عسكريًا للشفاء جراء حادث قطاري الإسكندرية تماثل 13 طالبًا عسكريًا للشفاء جراء حادث قطاري الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت مصادر طبية تماثل 13 طالبًا عسكريًا للشفاء من مصابي حادث "قطاري خورشيد" الذى وقع يوم الجمعة الماضي، وراح ضحيته 41 شخصا، و167 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة.

حصلت "التحرير" على أسماء الطلاب العسكرين الذي أصيبوا بالحادث وهم: أحمد جمال عبد القادر، محمد السيد  أمين، أسامة أحمد غنيم، أحمد محمد عثمان، محمود محمد معوض، محمود إبراهيم عبد العزيز، إبراهيم محمد إبراهيم، شعبان أسامة محمد، بهجت عطية عبد الحميد، محمد خالد ناجي، صبري السيد محمد، أحمد طاهر منصور، ومحمد عبد الله ذكي.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن ٤٢ حالة فقط من مصابي حادث قطاري خورشيد يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات، لافتا بأنه تم استخراج تصريح الدفن لـ ٣٩ متوفيا، وجثتين مجهولتين بمشرحة كوم الدكة.

شاهد أيضا

من جانبها، واصلت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في الحادث، وأمرت باستدعاء 10 من مسؤولي هيئة السكة الحديد؛ لسماع أقوالهم بشأن الأسباب التي أدت إلى تصادم القطارين.

كانت النيابة الكلية، برئاسة المستشار وليد البحيري، قررت حبس سائقي القطارين ومساعديهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بعض ملاحظي القطارين وموظفي المحطات القريبة من الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور)

مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور)