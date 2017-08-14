بالصور.. استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع الضيقة بـ"البياضية" جنوب الأقصر
بالصور.. استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع الضيقة بـ"البياضية" جنوب الأقصر
12:31 م الإثنين 14 أغسطس 2017
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تمهيد وإصلاح طريقين لتكرار الحوادث عليهما بأسيوط
الأقصر - محمد محروس:
واصلت سلطات مجلس مدينة البياضية جنوب الأقصر، أعمال رفع كفاءة الشوارع الضيقة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ محمد بدر، بفحص شكاوى المواطنين ومتطلباتهم، والعمل على حلها.
وقال المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة البياضية، إن المجلس تلقى عدة شكاوى من السائقين بخصوص ضيق الطريق المجاور لكوبري البغدادي، حيث يعيق حركة السيارات ومرور الأتوبيسات السياحة، فتم رفع كفاءة الطريق وتوسعته.
وأشار سليمان إلى أنه تم توسعة الطريق ليصبح 8 أمتار بدلًا من 4، وردم حوالي 80 مترًا منخفضة عن الشارع بعد تبرع أحد الأهالي بها، كما يجري عمل حائط خرساني لها بارتفاع مترين لحمايتها من الهبوط، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نصف مليون جنيه بالجهود الذاتية دون أن تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية.
وأشار إلى أنه من المقرر تجميل المنطقة عقب انتهاء أعمال التوسعة.
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