أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع الضيقة بـ"البياضية" جنوب الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع الضيقة بـ"البياضية" جنوب الأقصر

12:31 م الإثنين 14 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    63b2988b57.jpg

  • عرض 4 صورة

    dd59d83fd0.jpg

  • عرض 4 صورة

    fd8066e972.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_8_14_12_31_11_165.jpeg

إعادة الألبوم

تمهيد وإصلاح طريقين لتكرار الحوادث عليهما بأسيوط

الألبوم التالى

تمهيد وإصلاح طريقين لتكرار الحوادث عليهما بأسيوط

الأقصر - محمد محروس:

واصلت سلطات مجلس مدينة البياضية جنوب الأقصر، أعمال رفع كفاءة الشوارع الضيقة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ محمد بدر، بفحص شكاوى المواطنين ومتطلباتهم، والعمل على حلها.

وقال المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة البياضية، إن المجلس تلقى عدة شكاوى من السائقين بخصوص ضيق الطريق المجاور لكوبري البغدادي، حيث يعيق حركة السيارات ومرور الأتوبيسات السياحة، فتم رفع كفاءة الطريق وتوسعته.

وأشار سليمان إلى أنه تم توسعة الطريق ليصبح 8 أمتار بدلًا من 4، وردم حوالي 80 مترًا منخفضة عن الشارع بعد تبرع أحد الأهالي بها، كما يجري عمل حائط خرساني لها بارتفاع مترين لحمايتها من الهبوط، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نصف مليون جنيه بالجهود الذاتية دون أن تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

وأشار إلى أنه من المقرر تجميل المنطقة عقب انتهاء أعمال التوسعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة 53 حالة إشغال طريق بمركز إسنا جنوبي الأقصر

    أخبار

  • بعد نسيان "شاش" بحلق طفل.. منع القوافل الطبية بالأقصر إلا بموافقة

    أخبار

  • محافظ الأقصر يبحث الاستعداد للمؤتمر الدولي لمنظمة الجمارك

    أخبار

  • بالصور.. وفد صيني في الأقصر لبحث زيادة أعداد السائحين

    أخبار

إعلان

0f76860c75.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة