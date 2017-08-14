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رئيس جامعة بني سويف: تفعيل قوانين معاقبة الغش في الامتحانات

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بني سويف: تفعيل قوانين معاقبة الغش في الامتحانات

12:03 م الإثنين 14 أغسطس 2017

رئيس جامعة بني سويف: تفعيل قوانين معاقبة الغش في الامتحانات

الدكتور-علاء-عبدالحليم

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة، على تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لتشديد عقوبة حيازة الهواتف المحمولة، وتجريمها أثناء الامتحانات وجميع أجهزة الاتصال والإرسال السلكية أو اللاسلكية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى إضافة مادة جديدة لهذا القانون، تنص على معاقبة كل من حاز بأي من لجان الامتحانات، أثناء انعقادها أيًا كانت صفته، أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية.

وقال رئيس الجامعة: "إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بقضية التعليم وسن القوانين الرادعة لأي أفعال من شأنها الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، وأن إدارة الجامعة وبشكل مؤسسي لن تتوان عن تنفيذ كافة القوانين الخاصة بتنظيم العملية التعليمية والقضاء على كافة أشكال الغش لتخريج طالب جامعي يحترم القانون وينفذه".

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مصراوي Masrawy

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