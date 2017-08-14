عصفور: فض اعتصام رابعة أنقذ مصر من الحروب الأهلية (فيديو)

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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن فض اعتصام رابعة أنقذ مصر من الحروب الأهلية والانقسام، موضحا أن أيام الاعتصام كانت أيام تنذر بخطر دائم يهدد بما لا تحمد عقباه، وكانت علامة على تقسيم مصر.

وأضاف عصفور، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرادة الحاسمة التي أنهت هذا الاعتصام أنقذت مصر من الانقسام وترسخ الدولة الدينية في مصر، وعادت مصر دولة ديمقراطية حديثة.

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وذكر أن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة في هذا الوقت، أنها تركت الاعتصام يستمر أكثر مما ينبغي.