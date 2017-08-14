سعر الذهب اليوم الأثنين 14 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية .

سعر الذهب اليوم الإثنين 14-8-2017

السعر العالمي : 1,288.20دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 721 إلى 723 عيار 22 661 إلى 663 عيار 21 631 إلى 633 عيار 18 541 إلى 543 عيار 14 421 إلى 422 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,428 إلى 22,499 الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064 الكيلو 721,143 إلى 723,429

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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