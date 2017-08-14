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العثور على جثة رضيعة مُلقاة وسط القمامة بعد يومين من ولادتها بالشرقية

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العثور على جثة رضيعة مُلقاة وسط القمامة بعد يومين من ولادتها بالشرقية العثور على جثة رضيعة مُلقاة وسط القمامة بعد يومين من ولادتها بالشرقية

التحرير

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أمرت نيابة أولاد صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، بتشريح جثة طفلة؛ عُثر عليها وسط القمامة بدائرة المركز، وذلك لبيان سبب الوفاة، بعد العثور عليها جثة هامدة خلال 48 ساعة من ولادتها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي عزبة "الحاج يوسف" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، بالعثور على جثة لطفلة حديثة الولادة، مُلقاةً وسط القمامة بجوف الترعة الرئيسية بالعزبة.

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وأشارت التحريات إلى أن الطفلة مصابة بجرح في الوجه، وأنها حديثة الولادة ولا يزال حبلها السري مربوطًا بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 387/11 أحوال مركز شرطة أولاد صقر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة.

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التحرير

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