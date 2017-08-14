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الإسكان الاجتماعي يكشف شروط حجز وحدات الإعلان التاسع (فيديو)

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الإسكان الاجتماعي يكشف شروط حجز وحدات الإعلان التاسع (فيديو) الإسكان الاجتماعي يكشف شروط حجز وحدات الإعلان التاسع (فيديو)

التحرير

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أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، أن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات كثيرة بالتعاون مع البنك المركزي، لمساعدة أصحاب المهن الحرة في حجز وحدات "الإعلان التاسع" الذي بدأ أمس بمكاتب البريد.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا": "حتى الآن سحب 4600 كراسة شروط لحجز الواحدت"، موضحًا أنها تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ22 محافظة.

وعن شروط استلام الوحدات، قال حسن إن شروط "الإعلان التاسع"، تختلف عن وحدات الإعلان الثامن، حيث يشترط في الجديد أن لا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 3500 بدلا من 2500 جنيه، ودخل الأسرة لا يزيد عن 4750 بدلا من 3500 جنيه.

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وتابع: "يكون الحاجز مقيمًا أو يعمل في نفس مكان وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال شهادة الدخل التي يقوم بتقديمها مع كراسة الشروط".

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التحرير

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