مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا خلال إطلاق نار في بوركينا فاسو

واجادوجو - (د ب أ):

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم في بوركينا فاسو بعد أن فتح مجهولون النار على فندق ومطعم في العاصمة واجادوجو في وقت متأخر من يوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الإعلام ريميس داندجينو قوله إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 8 آخرون.

وسمع صوت الأعيرة النارية من فندق برافيا ومطعم تركي يحمل اسم "اسطنبول"، حسبما قال شهود عيان لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت اذاعة "راديو فرانس انترناشونال" عن شهود عيان قولهم إن ثلاثة رجال خرجوا من مركبة وفتحوا النيران على الزبائن في المطعم. ويعتقد أن الضحايا من جنسيات مختلفة.

وشنت قوات الأمن هجوما على الفندق والمطعم، الواقعان في شارع كوامي نكروما. وسمع صوت اطلاق نار من المنطقة، وفقا لما ذكرته محطة "بوركينا انفو" التلفزيونية.

تم تطويق المنطقة. ونصح السكان المحليون بالبقاء في منازلهم.

وقال داندجينو إنه لا يستبعد أن يكون الهجوم إرهابيا.

وفي يناير 2016 قتل 29 شخصا وأصيب حوالى 70 آخرين عندما هاجم متطرفون فندقا ومطعما في بوركينا فاسو.