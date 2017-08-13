محمود علاء: شكرًا مرتضى منصور.. وسعيد بالتواجد في الزمالك

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قال محمود علاء مدافع فريق الزمالك المنضم حديثًا من وادي دجلة، أنه يشكر مرتضى منصور رئيس مجلس القلعة البيضاء على الوقوف بجانبة من اللحظة الأولي وحرصه على إتمام الصفقة وتمسكه به لاقتناعه بمستواه.

وأكد علاء أن كلمة مرتضي منصور لم تتغير معه منذ أول لحظة حتى إتمام إنضمامه للفريق وظل متمسكًا به طوال الوقت.

وعبرالوافد الجديد للقلعة البيضاء عن سعادته مؤكدًا أن نادي الزمالك حلم لأي لاعب يتمنى لنفسه مستقبل أفضل.

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وكان منصور قد أشاد بمستوى اللاعب مع فريق وادي دجلة مؤكدًا أنه صفقة متميزة وإضافة للزمالك.