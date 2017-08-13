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هشام سليم: محمود الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي

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هشام سليم: محمود الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي هشام سليم: محمود الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي

التحرير

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أبدى الفنان هشام سليم نجل الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وأسطورة القلعة الحمراء، تخوفه من ترشح محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي، بسبب عدم نجاحه فى العديد من الأعمال الإدارية، التى عمل فيها وذلك خلال تعليقه على منشور كتبه، زكريا ناصف لاعب الأهلي الأسبق، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".

وكتب ناصف عبر حسابه أن النادى الأهلي، هو كرة قدم اولًا ، ثم يأتي بعد ذلك الألعاب الجماعية وخدمة أعضاء النادي، خاصة وأن كرة القدم كانت سببًا رئيسًا في ترتيبه العالمي و شهرته على مستوى العالم، فضلًا عن أن كرة القدم هى التي تضخ الدخل الأكبر للنادي من خلال إيرادات البث والرعاية وبيع اللاعبين.

و تدخل هشام سليم معلقاً :" السؤال يا زيكو ما هو تاريخ الخطيب إداريًا هو ده اللي أنا معترض عليه لأنه لم ينجح في مواقع كثيرة، لافتًا إلى أن تاريخ "بيبو" فى الكرة لا يوجد مثله ولكن على المستوى الإداري  فشل فى مواقع كثيرة. 

وأوضح سليم فى تعليقات آخرى له، أن الخطيب لديه عيب خطير فى الإدارة وهو أنه يحاول دائمًا أن يمسك العصاية من النصف، والنادى الأهلي يحتاج شخصية قوية قادرة على المواجهة.

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 وقال أن الخطيب لديه الكاريزما التى تعجب الجمهور ولكن هذا الأمر ليس له علاقة بالإدارة.

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