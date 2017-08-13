مقتل جنديين أمريكيين أثناء أعمال قتالية في العراق

القاهرة/بغداد - (د ب أ):

قتل جنديان أمريكيان اليوم الأحد أثناء أعمال قتالية في العراق، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش.

وأضاف التحالف في بيان أن خمسة جنود آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في شمال العراق.

وتابع: "التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث ليس ناجما عن التحام مع العدو".

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن جي تونسند، قائد العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش "كل التحالف المناهض لداعش يبعث بتعازيه العميقة إلى عائلات الأبطال وأصدقائهم وزملائهم في الفريق".

وذكرت "وكالة أنباء أعماق" التابعة لتنظيم داعش إن قذائف أطلقها التنظيم أدت إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا بين القوات الأمريكية في شمال العراق.

وأضافت الوكالة أن الهجوم استهدف قرية تقع شرقي مدينة تلعفر التي يسيطر عليها داعش.

وبدأت الولايات المتحدة حملة جوية ضد داعش في العراق في عام 2014، بعد أشهر قليلة من استيلاء التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي في هجوم سريع.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن رسميا الشهر الماضي انتصارا على مقاتلي داعش في الموصل التي تعتبر أكبر معاقل التنظيم في العراق بعد هجوم استمر تسعة أشهر.

ولا يزال داعش يسيطر على أراض في العراق، بما في ذلك تلعفر غربي الموصل.