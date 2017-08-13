أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ سوهاج، اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، عن انضمام مدينة أسوان عضوًا في الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة.

وأوضح حجازي أن انضمام أسوان جاء عقب تقديم المحافظة ملفًا كاملاً عما تتميز به أسوان من توافر في المؤسسات التعليمية والثقافية ومراكز الشباب والمتاحف المختلفة مراكزًا للتعلم النشط ونشر المعرفة والثقافة وخلق بيئة تعليمية جيدة. وأضاف أنه تم الترشح بهذا الملف للحصول على العضوية في مايو 2016 لتكون أسوان مدينة وقبلة للتعلم والمعرفة.

وفي السياق، أشار المحافظ إلى أنه وجه بعقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لمدن التعلم؛ لوضع خطة تعزيز موقف أسوان كمدينة للتعلم، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مديري التربية والتعليم والأبنية التعليمية بالتنسيق مع جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ نموذج مبنى مدرسة حديثة ومتطورة يتم تعميمه لتنفيذه على كل منشآت المدارس التي سيتم تشيدها على مستوى المحافظة، اعتبارًا من الآن وصاعد.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مرفت السمان منسق مدينة أسوان لمدن التعلم والمعرفة بشبكة اليونسكو العالمية، أنه تم الإعداد المسبق والتنسيق بين كل الجهات المعنية للمشاركة في هذه المسابقة بملف متميز وعلى أعلى مستوى، وهو الذي ساهم في منح أسوان شهادة العضوية بالشبكة رغم المنافسة القوية مع العديد من مدن العالم، مشيرةً إلى أنه تم إرسال دعوة للواء مجدي حجازي من قبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة لحضور المؤتمر الدولي الثالث لمدن التعلم، المقررة إقامته بدولة أيرلندا في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وقد أناب المحافظ مدير التربية والتعليم بأسوان لرئاسة وفد المحافظة الذي يضم منسق أسوان بشبكة اليونسكو العالمية، وأحد شباب جامعة أسوان من القائمين بالتعليم في إحدى كليات التربية أو التربية النوعية، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.​