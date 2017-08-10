نصائح قبل اختيار تاج الزفاف..وأشهر أشكاله وأسعاره

كتبت- هاجر حاتم:

بعد اختيار الفتاة لفستان الزفاف المناسب لها، تأتي مرحلة اختيار التاج المناسب، خاصة وان هناك عدة عوامل تحدد شكله مثل تصميم الفستان وطول الشعر وبالاضافة الى موضة العام هى المتحكم بشكل كبير في طريقة انتقاءه.

رصد "مصراوي" أسعار تاج الزفاف ببعض المحلات الخاصة بمستلزمات العروسة، بالإضافة الى بعض النصائح التي حرص على تقديمها باعته .

- يعتمد اختيار التاج على إذا كانت الفتاة محجبة أم لا، لأن الحجاب لا يتطلب ارتداء التاج، إلا إذا كان نوع بسيط وصغير الحجم حتى يبرز جمال الحجاب.

- ظهر التاج الملكي بقوة هذا العام، حيث كان المفضل لدى العديد من مصممي الأزياء العالميين خلال أسابيع الموضة بميلانو وفرنسا.

- استخدام الأحجار خاصًة اللامعة يزيد من سعر التاج.

أسعار "تاج" الزفاف

- التاج البسيط صغير الحجم 200 جنيه.

- التاج الملكي وهو التاج الفخم يتراوح سعره بين 400- 450.

- التاج اللؤلؤ 300 جنيه.

- التاج "المشط" 250 جنيه.