أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017

Google+ Print
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017 سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017

والاسمنت اليوم الخميس 10/8/2017.. ننشر لكم الآن أحدث وتعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الحديد اليوم الخميس

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه
حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه
حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه
حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه

اليوم الخميس

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح غير متاح
أسمنت النصر النصر غير متاح
أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه
الفهد الفهد 743 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه
أسمنت حورس حورس 733 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري غير متاح
لافارج للأسمنت المخصوص 748 جنيه

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)