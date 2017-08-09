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وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

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وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

التحرير

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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبعض قيادات المحافظة وقطاع الكهرباء، وذلك لبحث آليات تدعيم الكهرباء بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح شاكر، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الإجتماع التعرف على ما تطلبه الشبكة لرفع كفاءة ادائها وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على ارض المحافظة، وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، مؤكداً على الدور الهام الذى تلعبه المحافظة فى تشجيع الاستثمار على أرضها.

وأضاف أنه تم إستعراض الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض المحافظة .

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كما تم أيضاً استعراض ما يمكن تقديمه من قبل وزارة الكهرباء لتلبية احتياجات المستثمرين ومشروعاتهم التنموية من التغذية الكهربائية على أرض المحافظة، من خلال التنسيق مع المحافظة لتنفيذ الخطط الاستثمارية المطلوبة على أرضها .

وأشاد اللواء محمد الزملوط بالتفهم الكبير بإحتياجات المحافظة والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى الوادى الجديد والمستثمرين بها ، مشيراً إلى النجاح الذى حققه قطاع الكهرباء للتغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية.

 

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