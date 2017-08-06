سيدة أمريكية لم تعط "بقشيشاً"..فإنتقم منها عامل توصيل البيتزا بهذه الطريقة

شيماء مصطفى

على عكس المتعارف عليه من مطاعم الوجبات السريعة، فبدل من الاتصال بالزبائن لسؤالهم عن مدى رضائهم عن جودة الطعام ووصول "الدليفري" في موعده،تلقت سيدة أميركية رسالة تهديد بمن عامل توصيل البيتزا وفقاً لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وقالت لورين ليدفورد، إنها طلبت بيتزا من خلال تطبيق هاتفي في ولاية كاليفورنيا، وفوجئت بتلقي رسالة من عامل التوصيل بعد ستة أيام. وأبدى عامل التوصيل، في الرسالة، استياءه من عدم منحه بقشيشا وكتب "في المرة المقبلة، ادفعي بقشيشا لعامل التوصيل، أما إذا حصل وأوصلت مرة أخرى إليك ولم تدفعي، فربما قد أقوم بسرقتك".

لكن العامل أوضح في الرسالة أنه يمزح فقط، ونصح زبونته "غير السخية" بألا تخاطر مستقبلا، لأن عامل التوصيل قد يكون ساخطا فلا يدري أحد كيف سيكون رد فعله. ويعد دفع البقشيش في المطاعم والمقاهي الأميركية أمرا ضروريا، ويُضاف في بعض الأحيان إلى الفاتورة، لكن السيدة التي تلقت الرسالة نسيت أن تدفع لعامل التوصيل. ومن سوء حظ العامل، أن السيدة وضعت شكوى لدى الشركة، لتعلن شركة التوصيل لاحقا تخليها عن خدماته.

وأبدت المشتكية خشيتها من تسريح العامل، لاسيما أنه سيضحي دون عمل، وقد يفكر في الانتقام منها مستقبلا، بعدما حرمته من البقشيش وكانت سببا في طرده من العمل.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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