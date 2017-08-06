لو مريض قولون عصبى.. 8 أطعمة مينفعش تاكلها

شيماء مصطفى

العصبية الشديدة وضغوط الحياة من أبرز أسباب الإصابة بالقولون العصبى ما يؤدى الى مشاكل عديدة فى المعدة منها الشعور بالتعب والإعياء الشديد، فقدان الوزن والشهية، وألم شديد فى البطن، وانتفاخ البطن.

وحسب ما ذكره موقع bodyecology فإن هناك بعض الاطعمة التى تؤدى إلى التهاب القولون العصبى وهى:

أطعمة يجب أن يتجنبها مرضى القولون العصبى

1: الحليب، حيث إنه يحتوى على نسبة دهون عالية تهيج القولون وتؤدى إلى ألم شديد وانتفاخ

2:الأطعمة المقلية المليئة بالدهون والزيوت تؤدى إلى اضطرابات والتهاب القولون

3: المكرونة والكعك والبسكويت تؤدى إلى التهاب الأمعاء والقولون

4:الإفراط فى تناول القهوة من الممكن أن يؤدى إلى اضطرابات القولون العصبى

5: الفاصوليا تعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتينات والألياف ولكنها تؤدى الى تقلصات وانتفاخ المعدة حال الإصابة بالقولون العصبى

6:الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف سواء خضراوات أو فواكه وغيرها

7: الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل تعمل على تهيج الأمعاء والتهاب القولون

8:الإكثار فى تناول اللحوم الحمراء يؤدى إلى تقلصات المعدة واضطرابات القولون

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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