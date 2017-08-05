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لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية )
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:39 مساءً
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:35 مساءً
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:35 مساءً
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:35 مساءً
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:35 مساءً
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:35 مساءً
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:35 مساءً
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:33 مساءً
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:33 مساءً
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة
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الخميس 17 أغسطس 2017 07:24 مساءً
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DMC
الأخبار - محافظ الإسماعيلية : المشروعات القومية بالمحافظة يتم تنفيذها وفق الجدول الزمني المخطط لها
DMC
DMC
السبت 05 أغسطس 2017 05:45 مساءً
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