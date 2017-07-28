ماكين: لم استطع التصويت لمشروع قانون لا يؤدي إلى تحسين الرعاية الصحية

واشنطن- (د ب أ):

صرح السناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين، اليوم الجمعة، أنه لم يستطع التصويت لصالح مشروع قانون لا يؤدي إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وكان ماكين من بين ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي رفضوا مشروع القانون الذي قدمه حزبهم من أجل إلغاء أجزاء رئيسية من مشروع الرعاية الصحية الخاص بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال ماكين في بيان بعد رفض مشروع القانون في وقت سابق صباح اليوم: "منذ البداية وأنا اعتقد بضرورة إلغاء مشروع الرعاية الصحية - أوباما كير- واستبداله بحل يحقق زيادة التنافسية وانخفاض التكاليف وتحسين الرعاية للشعب الأمريكي".

وأضاف: "ولكن مشروع القانون المعدل الذي طرح للتصويت اليوم في مجلس الشيوخ لن يحقق هذه الأهداف".

وأكد ماكين معارضته لطريقة صياغة مشروع القانون وتحريكه من خلال الكونجرس، وقال إن الجمهوريين لابد أن "يعودوا الآن إلى طريقة التشريع السليمة".

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد فشلوا في حشد الأغلبية اللازمة لتأييد مشروع قانون لإلغاء أجزاء من نظام الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".

وصوت 49 عضوا لصالح مشروع القانون وعارضه 51 عضوا، بعدما صوت ثلاثة من الجمهوريين ضده ومن بينهم السناتور جون ماكين.