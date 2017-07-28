وزير العدل الأمريكي : سأبقى في منصبى طالما يريد الرئيس ترامب ذلك

واشنطن- (أ ش أ):

صرح وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أنه سيبقى في منصبه طالما يريد الرئيس دونالد ترامب ذلك.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن سيشنز قوله إنه وترامب يتشاركان تناغما في المبادئ والمعتقدات، مؤكدا نيته البقاء والعمل بقوة لصالح أجندة الرئيس.

وأضاف: "إذا كان ترامب يرغب في التغيير فلديه كل الحق، أخدم لتنفيذ خطط الرئيس وأعي ذلك منذ اليوم الأول لتسلمي منصبي"، كما أعرب عن رضاه بالطريقة التي تدار بها وزارة العدل، وقال "أثق بفهمي لما تحتاجه الوزارة ولما يحتاجه الرئيس ترامب، وأشاركه أجندته".

وأقر سيشنز بأن الأسبوع الماضي لم يكن الأفضل في علاقته بالرئيس، موضحا أنهما لم يتحدثا مؤخرا، وقال :"لكني أتطلع الى فرصة للحديث معه بشأن هذا الأمر".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أبدى امتعاضا من قرار سيشنز بالنأي بنفسه عن تحقيقات تتعلق بمزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وقال إنه لم يكن "منصفا للرئيس".