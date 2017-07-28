ديبالا عن انتقاله إلى برشلونة: نسمع أخبار كثيرة.. علينا التأكد

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تحدث الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن الأنباء التي تشير إلى تفكير نادي برشلونة الإسباني، في ضمه هذا الصيف.

وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "إذا وصل العرض فإن يوفنتوس، هو من سيقرر إذا كان يريدني أو لا، ومن ثم فإن القرار يعتمد علي بعد ذلك".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "عندما تسمع عن اهتمام أندية مثل ريال مدريد، وبرشلونة، فهذا أمر مُرضٍ للغاية، لأنه يعني أنك تقوم بعمل جيد".

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وتابع: "عليك أن ترى إن كان هذا الأمر حقيقيًا أم لا، لأنه خلال فترة الانتقالات تسمع الكثير من الأخبار، بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح، ولكن لست أنا الشخص المناسب لأسأل عن ذلك".

وتشير العديد من التقارير في مختلف وسائل الإعلام، إلى أن برشلونة يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، من يوفنتوس، لو رحل الرازيلي نيمار، إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.