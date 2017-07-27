السيسي يجتمع بقائد المنطقة الشمالية لبحث مشروعات للتنمية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب/ علي عادل عشماوي، والذي تولي منصبه حديثا عقب وفاه القائد السابق في حادث مروري بطريق العلمين.

ووفقًا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء تمحور حول الشق التنموي والمجتمعي لمشاركة القوات المسلحة في مخطط التنمية، حيث عرض اللواء عادل عشماوي تقريرًا على الرئيس حول عدد من الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، فيما وجه الرئيس بالالتزام بالمخططات الزمنية لما يتم تنفيذه من أعمال.

وأشار المتحدث الرئاسي، إلى أن السيسي شدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الخطرة، لتوفير مجتمعات متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بدراسة إنشاء محور مروري جديد في محافظة الإسكندرية، لتخفيف التكدسات المرورية في مدينة الإسكندرية وتسهيل حركة نقل المواطنين.

كانت المنطقه الشمالية العسكريه أعلنت أمس عن احباط هجمه ارهابيه علي احدي وحداتها في نطاق العلمين بسيارة مفخخه تحمل طن ونصف من المتفجرات وذلك عقب ايام من الافتتاح الضخم للقاعدة العسكريه الجديده محمد نجيب والذي خصره الرئيس وعدد من قيادات عربيه بارزه في منطقة العلمين.