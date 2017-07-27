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وزير جزائري: يجب مواصلة الضغط على إسرائيل حتى لا تكرر جرائمها في القدس

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مصراوي Masrawy

وزير جزائري: يجب مواصلة الضغط على إسرائيل حتى لا تكرر جرائمها في القدس

06:18 م الخميس 27 يوليه 2017

وزير جزائري: يجب مواصلة الضغط على إسرائيل حتى لا تكرر جرائمها في القدس

عبدالقادر مساهل

القاهرة - (أ ش أ):

دعا عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر، إلى مواصلة الضغوط والجهود الجماعية العربية على إسرائيل لعدم تكرار جرائمها في القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في كلمة الوزير الجزائري، الخميس، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد برئاسته لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القُدس.

وقال وزير وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري إن التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة تدعونا لمواصلة الضغوط والجهود الجماعية من أجل ألا تتكرر هذه الممارسات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يُعقد في ظروف طارئة وخطيرة استدعتها الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المسجد الأقصى الشريف من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ألهبت شعور كل المسلمين والمتمثلة في إغلاق المسجد المبارك لأول مرة منذ نصف قرن وفرض الأمر الواقع لتهويد المقدسات الإسلامية بشكل يتنافى كليا مع أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية".

وقال مساهل: "إن هذه التطورات تحتم علينا العودة من جديد وجمع الشمل حول القضية المركزية والجوهرية وهي القضية الفلسطينية".

وتابع: "إننا أمام هذا الوضع الخطيرة واستمرار ممارسات الاحتلال الذي قد يؤدي إلى انفجار تكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة وعلى مسار السلام نفسه. يجب علينا أن نكثف ونوُحد الجهود للتحرك الجماعي وبصفة عاجلة وفعالة على جميع المستويات ولاسيما على مستوى مجلس الأمن لوضع حد للاستفزازات والممارسات الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية في القدس الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني وفرض الأمر الواقع في الميدان، كما يجب علينا العمل أيضًا على توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ومقدساته".

وناشد مساهل الفلسطينيين بضرورة توحيد صفوفهم وجمع شملهم للتصدي من موقع قوة للتحديات الكبرى التي تواججهم، مؤكدًا تضامن الجزائر الكامل مع دولة فلسطينية قيادة وشعبًا وعلى دعمها الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هذا المحتوى من

Asha

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