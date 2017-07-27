رئيس الأركان يلتقي نظيره الإيطالي الفريق أول كلاوديو جراتسيانو

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كلاوديو جراتسيانو رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيطالية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

أعقب اللقاء، لقاء موسع تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وسبل دعم أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأشاد الفريق محمود حجازي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بما يدعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس الأركان الإيطالي على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية واستعادة الأمن والإستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري الإيطالى بالقاهرة.