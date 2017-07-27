بالصور ... زوجة المتحدث العسكري السابق تنشر صورهما «في الجيم»

شيماء مصطفى

نشرت الإعلامية إيمان أبو طالب زوجة المُتحدث العسكري السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات «DMC» العميد محمد سمير، مجموعة مميزة من الصور، تجمعها بزوجها داخل الجيم، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيهما.

وظهرت إيمان أبو طالب، في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، بصحبة زوجها أثناء التدريب في الجسم، وعلقت عليها قائلة: «الرياضة خط الدفاع الأول للأمراض ربنا يحميكم ويحمينا».

يذكر أن إيمان أبو طالب والعقيد محمد سمير تمّ عقد قرانهما منذ قرابة شهرين.

واحتفل العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، بعقد قرانه على الإعلامية إيمان أبو طالب، بحديقة دار القوات الجوية بالقاهرة، في جو ملئ بالبهجة والسعادة.

وعقد الزواج الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما اقتصر الحفل على دعوة المقربين من العروسين فقط.

وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين، ونجوم المجتمع والسياسة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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