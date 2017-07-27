استقرار فى أسعار الدولار بالبنوك

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استقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم الخميس، عند 17.95 جنيه للبيع، ونحو 17.85 جنيه للشراء.

وسجل بنك الإتش اس بي سي وبنك أبو ظبي الإسلامى اليوم الأعلى سعرا، مسجلين نحو 17.99 للبيع، و 17.89 للشراء.

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وسجل الدولار ببنك مصر نحو 17.92 جنيه للبيع، ونحو 17.82 جنيه للشراء، وفى بنك القاهرة سجل نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.85 للشراء، وسجل الدولار ببنك البركة نحو 17.95 للبيع، و 17.85 جنيه للشراء، بينما سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني "بيريوس" نحو 17.95 للبيع، ونحو 17.85 جنيه للشراء، والبنك الأهلي سجل نحو 17.9 للبيع و 17.8 للشراء.

وعلى صعيد باقى العملات الأجنبية اليوم فقد سجل متوسط سعر اليورو وفقًا للبنك المركزي نحو 20.90 جنيه للبيع، ونحو 17.78 جنيه للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.42 جنيه للبيع، 23.29 جنيه للشراء، فيما سجل الفرنك السويسري نحو 18.74 جنيه للبيع، 18.62 جنيه للشراء، والـ 100 ين ياباني سجل نحو 16.05 جنيه للبيع، ونحو 15.96 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.65 جنيه للبيع، و 2.64 جنيه للشراء.

أما العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي وفقًا للبنك المركزي نحو 4.78 جنيه للبيع، و 4.75 جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل نحو 59.38 جنيه للبيع، ونحو 59.03 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.88 جنيه للبيع، ونحو 4.85 جنيه للشراء.